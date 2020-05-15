Corona virüse rağmen lig maçlarına ara verilmeyen Belarus'ta, son 5 karşılaşmada yenilgi yüzü görmeyen Zhodino, Gorodeya'yı ağırlarken siz de bu karşılaşmanın heyecanını Canlı Bahis ve Tek Maç seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Üstelik Belarus Ligi’ne Özel Canlı İddaa kaybına %10’a varan iade Misli.com'da!

Slavia Mozyr deplasmanından 0-0'la dönen Zhodino, ligdeki yenilmezlik serisini 5 maça çıkartırken haftayı da 15 puanla 3. sırada tamamlamıştı. Henüz 2. maç haftasında sezonu kapatan sağ açık Ilya Kukharchik dışında 3 isim daha Gorodeya karşısında kadroda yer alamayabilir! Geçen haftayı sakatlıkları nedeniyle kaçıran Mikhail Afanasyev, Vladimir Scherbo ve Kirill Leonovich'in durumları maç saati netleşecek.

FC Minsk'le yenişemeyen Gorodeya'da ise canlar biraz sıkkın! Sağ tarafı emanet ettikleri Sergey Usenya sakatlandı ve uzun süre sahalardan uzak kalabileceği söyleniyor... Rusya'dan Belarus'a dönemeyen Artem Arkhipov da kadroda olmayacak, ilk haftadan beri forma yüzü göremeyen ön libero Yuri Volovik ise belirsizliğini koruyor.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Gorodeya'nın bu sezon oynadığı 8 lig maçının tamamı "2.5 ALT" bitti.

- Zhodino ligde oynadığı son 5 maçı kaybetmedi. (2 galibiyet - 3 beraberlik)

- Zhodino iç sahada oynadığı son 8 lig maçının 6'sında kalesini gole kapatmayı başardı!

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MİSLİ.COM YAZARI BARIŞ SÜNTER NE DİYOR?

Slavia Mozyr deplasmanından da 1 puanla dönen Torpedo katı defansif anlayışıyla ligde 3. ‘lüğe kadar yükselirken, önceki maçta yaşanan çılgın 4-1’lik Fc Minsk ilk yarısı dışında diğer maçları hep düşük skorlarla neticelendi. Nisan ayında üst üste 3 maç kazanarak çıkışa geçen Gorodeya ise son maçlarında da oyun olarak üstün olan taraftı ama bunu galibiyete çeviremeyerek iki maçtan beraberliklerle ayrıldı.

Aynı oyun anlayışına sahip iki taraftan, oynadıkları 8’er maçta ev sahibinin 7, konuk takımın tüm maçları 2,5 altında sonuçlanmışken yüksek bir skor çıkarsa büyük bir sürpiz olur.



