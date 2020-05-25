Bazı uzmanlara göre zeytin çekirdeğini yutmak yararlı bir etki oluşturmaktadır. Ancak burada yaşanan görüş ayrılığı ile bazı uzmanlar ise bunun insan sağlığına zararlı bir durum yarattığı görüşünde. Türkiye'deki önemli uzmanların çoğu bu konuda zeytin çekirdeklerinin insan sağlığına çok önemli faydalar sunduğunu dile getirmektedir.

Zeytin çekirdeğinin faydaları nelerdir?

Zeytin başlı başına kahvaltıların vazgeçilmez besin kaynağı olurken, aynı zamanda son dönemlerdeki çekirdeği üzerinden de oldukça popüler hale geldi. Bu konuda uzman görüşleri zeytin çekirdeği yutmanın pek çok faydası olduğunu anlatmaktadır.

Kabızlık problemine iyi gelmektedir.

Bağırsakları ve mideyi rahatlatıcı bir etki yaratır.

Halk arasında basur olarak bilinen hemoroid için önemli bir yarar oluşturmaktadır.

Kötü kolesterolün önüne geçer.

Tip 2 diyabet hastalarının şekerinin düşmesine engel olur.

Mide asidinin fazla olması ile beraber ortaya çıkan mide yanmasının önüne geçecek etkin bir rol üstlenir.

Uzman görüşlerine göre zeytin çekirdeğini yutmak kanserli hücrelerin çoğalmasına karşı önemli bir savunma mekanizması oluşturur.

Bu şekilde birçok faydası ile beraber zeytin çekirdekleri son dönemlerde ilgi görmeye başladı. Özellikle uzmanların dile getirdiği üzere bu faydaları ile beraber gün içerisinde ortalama 5 ya da 6 zeytin çekirdeği yutmak yeterlidir. Tabii bunu yapmadan önce mutlaka ilgili bir doktora başvurmak ve görüş almak büyük öneme sahiptir. Alınan öneri ve izin ile beraber zeytin çekirdekleri gün içerisinde yutulabilir.

Zeytin çekirdeği ne işe yarar?

Zeytin çekirdeklerini kullanım noktasında birçok uzman görüş ayrılığı yaşıyor. Bazıları zeytin çekirdeğinin önemli faydalar getirdiğini söylerken bazıları ise bunun insan sağlığında olumsuz durumlar teşkil edeceğine dair fikirlerini sunmaktadır. Ancak ortak şekilde birçok uzman zeytin çekirdeğinin faydalarından bahsetmektedir. Özellikle kabızlık problemine karşı çözüm ürettiği için birçok insan zeytin çekirdeklerini değerlendirmektedir.

Aynı zamanda bağırsak ve mide sağlığı için etkin bir rol oynar. Diğer taraftan bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve antikor üretiminde katkı sağladı dile getiriliyor. Antioksidan etkisi ile beraber ise birçok farklı dış zararlıya karşı savunma oluşturduğu söylenmektedir. Özellikle hemoroide karşı iyi geldiği için birçok insan bu yönde kullanım gerçekleştiriyor. Kolesterole karşı sağladığı düşürme etkisi ile beraber, bunu Tip 2 diyabet hastaları konusunda da şeker üzerinden ele almaktadır.

En önemlisi uzmanların anlattığı gibi kanserli hücrelerin çoğalmasına ya da ortaya çıkmasına karşı önlem almaktadır. Bu önemi ne kadar etki getirdiği ise tam olarak bilinmiyor. Ancak iddialara göre mide yanması konusunda çok ciddi fayda sağladığı bilinmektedir. O yüzden görüşlerini ortaya koyan uzmanlara göre gün içerisinde 5 veya 6 adet zeytin çekirdeği kullanılabilir.

Zeytin çekirdeği nasıl kullanılır?

Zeytin çekirdeğinin faydaları duyan pek çok kişi çekirdeğin kullanımı noktasında bilgi almaya çalışıyor. Genel olarak zeytin çekirdekleri bir bütün olarak ele alındığı için parçalanma ya da kırılma gibi bir durum yaşanmaz. Bu sebepten dolayı zeytin tüketilmesi ile beraber zeytin çekirdeği yutularak değerlendirilmektedir. Doğrudan ve tek seferde yutmak suretiyle gün içerisinde uygulama ele alınabilir. İster tek seferde ardı ardına zeytin çekirdekleri yutulabilir İstenirse de gün içerisinde belirli zaman dilimleri içerisinde yutulabilir.

Özellikle gün içerisinde kahvaltıda bir veya iki tane zeytin çekirdeği yutulduğu zaman, selülozu eriten enzim aktivasyonu gerçekleştirmek suretiyle sindirim sistemini güçlendirmekte ve daha sağlıklı şekilde çalışmasına imkan tanımaktadır. Tabi işleme esnasında zeytin çekirdeklerinin işlevini yitirdiğini düşünen pek çok uzman bu sebepten dolayı zararlı olduğunu ve tüketilmemesi gerektiğini de dile getirmektedir. Aynı zamanda mideyi yorduğu ve hatta apandis gibi bir durum ortaya çıkardığına dair iddialar da yer almaktadır. O yüzden eğer zeytin çekirdekleri kullanılmak isteniyor ise yutmak yerine, piyasada bulunan öğütülmüş zeytin çekirdeği tozu kullanılabilir. Bu konuda aktarlar ile beraber birçok farklı yerde zeytin çekirdeğinin öğütülerek toz haline getirilmiş formu bulunmaktadır.