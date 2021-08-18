Galatasaray Kadın Basketbol Şubesi Genel Direktörlük görevine Zeynepgül Onay Ene getirildi. Sarı Kırmızılı ekipten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Galatasaray Kadın Basketbol Şubesi Genel Direktörlük görevine Zeynepgül Onay Ene getirildi. 1969 yılında İstanbul’da doğan ve sporcu bir ailede yetişen Zeynepgül Onay Ene, Galatasaray Lisesi (120) ve Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. İngilizce ve Fransızca bilen Ene, evli ve 2 erkek çocuk annesidir.

İlk kez 1982 yılında henüz 13 yaşındayken okul takımında sarı kırmızılı forma ile tanışan Ene, daha sonra Galatasaray kulübünde 7 kez Türkiye Şampiyonluğu, Türkiye ve Cumhurbaşkanlığı Kupalarını Galatasaray müzesine taşıyan Yenilmez Armada’nın kaptanlığını yaptı. 54 kez milli formayı giyen Ene, sakatlık nedeniyle erken yaşta biten basketbol oyunculuğu kariyerinden sonra 1996-2007 yılları arasında altyapılarda ve altyapı kız milli takımlarında başantrenörlük görevini yürüttü.

2007-2012 arası TFF Futbol Geliştirme Direktörlüğü biriminde görev aldığı "Herkes İçin Futbol" müdürlüğü sırasında çocuk, kadın, engelli futbolu, halı saha, futbol ve plaj futbolunun gelişimi ve yaygınlaşması için çok sayıda projeye liderlik etti.

2017-2018 yıllarında A Kadın Basketbol Milli Takımı Menajeri olarak görev yapan Ene, 2018-2021 arasında basketbolcu genç kızların gelişimini planlamak ve genç sporcuları Türk kadın basketbolunun geleceğine hazırlamak için Altyapı Kız Basketbol Milli Takımları Koordinatörü olarak çalıştı.

Yeni sezonda Galatasaray Kadın Basketbol Genel Direktörü olarak 25 yıl sonra yuvaya dönen Zeynepgül Onay Ene’ye yeni görevinde başarılar dileriz.