Zeynep Yetgil bronz madalya için mindere çıkacak

Macaristan'ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen 23 yaş altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda Kadınlarda U23 Avrupa şampiyonu güreşçi Zeynep Yetgil yarı finalde Gençler Asya Şampiyonu Hintli rakibi Pooja GEHLOT'a (8-4) yenildi.

53 kiloda mindere çıkan Zeynep Yetgil ilk turda Ramos Aquina'yı (10-0) sayı tuşuyla çeyrek finalde de Avrupa 3.'sü ve son Askeri Olimpiyatlarda gümüş madalya kazanan Romen Suzanna Georgiana Seicariu'yu 3-1 yenerek yarı finale yükseldi. Milli güreşçi yarı finalde Hintli rakibi Pooja Gehlot karşısında ikinci devrede 4-2 öne geçmesine rağmen maçı 8-4 kaybetti. Yetgil, bronz madalya için repesajdan gelecek Rus Ekaterina Veebina / Taype'li Meng Hseiu galibiyle karşılaşacak.

Grekoromen maçları başlıyor

U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda yarın grekoromen stil müsabakaları başlıyor. Yarın mindere çıkacak olan güreşçilerimiz ve rakipleri şöyle:

55 kg: Ekrem Öztürk (TUR) - Artium Deleanu (MDA)

63 kg: Yoshiki Yamada (JPN) - Mehmet Çeker (TUR)

77 kg: Serkan Akkoyun (TUR) - Antonio Kamenjasevic (CRO)

87 kg: Toni Heikki Herman (FIN) - Ali Cengiz (TUR)

130 Kg: Osman Yıldırım (TUR) - (David Tate (USA) vs. Deepak Poonia (IND) maçının galibi