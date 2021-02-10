Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, yogaya merak sardı.

Baş aşağı durmayı başaracak kadar kendini geliştiren 31 yaşındaki Demirel, yeni pozlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Taytlı tulumuyla pozlar veren ünlü isim kusursuz fiziğiyle dikkat çekti.

Pandemi döneminde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Zeynep Sever Demirel, gönderilerine "Gelişmek için çabala, mükemmellik için değil" notunu düştü.

Zeynep Sever 2009'da düzenlenen "Miss Belçika" güzellik yarışmasında birinci seçilmişti.