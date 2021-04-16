Zeynep Sever Demirel, Seksenler dizisinde rol alacak

Fenerbahçeli Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, sonunda ikna oldu. Demirel, bir komedi dizisiyle izleyiciyi güldürecek.

Fenerbahçeli Volkan Demirel’in eşi, 2009 Belçika Güzeli Zeynep Sever Demirel üniversitede sinema-televizyon eğitimi almıştı.

Yıllardır gelen oyunculuk ve sunuculuk tekliflerini reddediyor, en büyük hayalinin yönetmenlik olduğunu söylüyordu.

İki çocuk annesi Zeynep Sever Demirel’i sonunda senarist-yapımcı Birol Güven, ‘Seksenler’de rol alması için ikna etti. Bu, eski kraliçenin ekran önündeki ilk sınavı olacak.

Kızları Yeda ve Yade’nin artık büyüdüğünü belirten Zeynep Sever Demirel "Eşim Volkan bu konuda en büyük destekçim. Her zamanki gibi yanımda ve arkamda. Dizide konuk değil, kalıcıyım. Çekim saatleri, aile yaşantıma zarar vermeyecek şekilde olacak. Zaten ‘Seksenler’i tercih etmemim nedenlerinden biri; aile dizisi olması. Şimdiden çok heyecanlıyım. İnşallah her şey yolunda gider" dedi.

Posta