Zeynep Sever Demirel eşi Volkan Demirel ile tanışma hikayesini ilk kez anlattı. Moda ve Sosyete programına konuk olan Demirel çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Zeynep Sever Demirel'in açıklamaları şöyle:

2009 yılında Belçika Güzeli seçildim. Ardından Kainat ve Dünya Güzellik yarışmalarına katıldım. Aslında Türkiye doğumluyum.

Bu yüzden Türkçem daha iyi. 12 yaşımda ailem ile birlikte Belçika’ya taşındık, evlenene kadar da Belçika’da kaldık. Belçika vatandaşlığımız var, ailem orada yaşıyor.

Türkiye’ye gelme olayım tam bir romantizm. Evlendim ve Türkiye’ye taşındım. (Gülüyor) Benim ablam Türkiye’de yaşıyor, biz de yaz ayları tatile Türkiye’ye geliyoruz. Lise öğrencisiyim o zamanlar… İstanbul’a geldiğim bir yaz arkadaşımızın doğum günü vardı tesadüf eseri Volkan da aynı mekanda ve çocuğu tanıyor.

Beni gördü, telefon numaramı istedi. Tabii ‘futbolcu’ denince orda geri adım attım. Ben Volkan’ı tanıyordum, bildiğim bir isimdi o yüzden istemedim. O zamanlar Facebook popülerdi oradan ekledi, MSN’den ekledi. Ben hala direniyorum falan…

Taktik-maktik yok futbolcu olması gerçekten korkutuyor çünkü… Biraz zaman geçti, konuşmaya başladık. Ben bir sene sonra Türkiye’ye geldim, görüştük Volkan kendini bana kanıtladı.

Bu şekilde başladı ilişkimiz. Şimdi 10 yılı geride bıraktık.