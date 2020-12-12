Zeynep Sever Demirel: Bir başkadır

İki çocuk annesi olan Zeynep Sever Demirel, 2010 yılında evlendiği eşi Volkan Demirel ile birlikte çekilen yeni bir karesini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

31 yaşındaki Demirel, bu gönderisine, "Bir başkadır" notunu düştü.Zeynep Sever Demirel'in paylaşımı takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Geçtiğimiz günlerde eşi ile nasıl tanıştığından bahseden Zeynep Sever Demirel, şu ifadeleri kullanmıştı; "2009 yılında Belçika Güzeli seçildim. Ardından Kainat ve Dünya Güzellik yarışmalarına katıldım. Aslında Türkiye doğumluyum. Bu yüzden Türkçem daha iyi. 12 yaşımda ailem ile birlikte Belçika’ya taşındık. Evlenene kadar da Belçika’da kaldık. Belçika vatandaşlığımız var, ailem orada yaşıyor."

"Türkiye’ye gelme olayım tam bir romantizm" diyen Demirel, "Evlendim ve Türkiye’ye taşındım. Benim ablam Türkiye’de yaşıyor, biz de yaz ayları tatile Türkiye’ye geliyoruz. Lise öğrencisiyim o zamanlar... İstanbul’a geldiğim bir yaz arkadaşımızın doğum günü vardı. Tesadüf eseri Volkan da aynı mekanda ve çocuğu tanıyor" dedi.

"Beni gördü, telefon numaramı istedi" diyen Demirel sözlerini şöyle sürdürdü: Tabi 'Futbolcu' denince, orada geri adım attım. Ben Volkan’ı tanıyordum. Bildiğim bir isimdi, o yüzden istemedim. O zamanlar Facebook popülerdi. Oradan ekledi, MSN’den ekledi. Ben hala direniyorum falan…

Taktik-maktik yok, futbolcu olması gerçekten korkutuyor çünkü… Biraz zaman geçti, konuşmaya başladık. Ben bir sene sonra Türkiye’ye geldim, görüştük. Volkan kendini bana kanıtladı. Bu şekilde başladı ilişkimiz. Şimdi 10 yılı geride bıraktık.

Demirel, geçtiğimiz haftalarda da bakır saçlarını sarıya boyatmıştı. İmajında yeniden değişiklik yapan 31 yaşındaki Demirel, saçlarını bu kez maviye boyadı.

Demirel'in "Yaptım, oldu. Beğendim. Makyaj yapmaya üşendim. Bu ışıkta böyle, filtre de eklemedim. Bir süre maviyim. Teşekkürler, iyi akşamlar" notuyla yayınladığı gönderi takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.

Zeynep Demirel, saçlarını bakır renge boyadığında takipçilerini ikiye bölmüştü. Bazıları bu rengi Demirel'e çok yakıştırırken, bazıları da eski rengine geri dönmesini söylemişti.

Eski Belçika güzeli bu yorumlara, "Saçlarını eski haline döndür' yorumları orijinalliğini yitirdi. Varsa başka yorumumuz bir dal alırım" şeklinde cevap vermişti.