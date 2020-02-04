İnsanlar zayıflamak konusunda çok sayıda araştırma yapabiliyorlar. Burada zerdeçal tozunun zayıflatıcı etkisi olup olmadığını değerlendirmeye çalışacağız. Zerdeçal tozunun onlarca faydası olduğunu biliyoruz. Peki, ama zerdeçal tozu zayıflatır mı?

Zerdeçal tozu Nedir?

Zerdeçal bir tür bitkidir. Bu bitki, Asya mutfağı başta olmak üzere, dünyanın her yerinde kullanılıyor. Zerdeçal tozu ise bitkisinin toz haline getirilmesi sonucu ortaya çıkar. Zerdeçal tozu, baharat olarak kullanılır. Özellikle yemeklerde sıklıkla tercih edilir.

Onlarca hastalığa faydalıdır. Depresyon gibi psikolojik rahatsızlıkların giderilmesi, soğuk algınlıklarına karşı korunma, zerdeçal tozu kullanılarak mümkün olabilir. Zerdeçal tozu sadece yemeklerde değil, bal, yoğurt ve benzeri yiyeceklerle karıştırılıp kullanılabilir.

Zerdeçal tozu zayıflatır mı?

Kilo vermek isteyenlerin bilmeleri gereken önemli konu, kalori alımıdır. Vücudun normal alması gereken, ihtiyacı olan kalorinin alınmaması kilo verilmesinin en iyi yoludur. Sadece günlük alınan kalorinin düşürülmesi değil, alınan kalorinin yakılması da zayıflatıcı etkiye sahiptir. Zerdeçal tozunun görevi, kaloriyi yakmaktır.

Bu yüzden kilo verdiğini söylemek mümkündür. Burada dikkat edilmesi gereken ikinci nokta, kilo vermenin diyetisyen kontrolünde gerçekleşmesidir. Diyetisyen kontrolünde zerdeçal tavsiye edilebilir. Zerdeçal, özellikle bazı yiyeceklerle karıştırılıp yenilirse, kilo vermeye yardımcı olur. Bu sağlıklı yollarla gerçekleşir.

Zerdeçal, yoğurt, ve zencefil Karışımı

Zerdeçal tozu, tek başına yemeklerde kullanılarak zayıflatma etkisi yaratmayabilir. Yemeklerde kullanılmasının nedeni, zayıflatmak değildir. Karışımlar yardımıyla zerdeçal kişinin istediği kiloları vermesine yardımcı olabilir. Yoğurt ve zencefille birlikte kullanıldığında zayıflatmayı hem sağlıklı hem hızlı şekilde sağlar.

Çünkü yoğurt sindirim düzenleyici ve hızlandırıcıdır. Aynı şekilde zencefilin sindirimi daha hızlı hale getirdiğini söyleyebiliriz. Üçlünün birlikte alınması, zayıflamayı hem hızlı hale getirir, hem sağlıklı olmasına yardımcı olur. Zerdeçal, yoğurt ve zencefil karışımını şu şekilde hazırlayıp tüketmeye başlayabilirsiniz.

Karıştırma kabını alın. İçerisine yağsız yoğurttan 2 yemek kaşığı ekleyiniz. Üzerine yarım çay kaşığı zencefil, yarım çay kaşığı toz zerdeçal ekleyiniz. Kaşık yardımıyla yoğurt sarımsı renge gelene kadar iyice karıştırın.

Kür hazırlandıktan sonra, 1 yemek kaşığını sabah, diğer kalanını akşam tüketin. Sabah tükettikten sonra, kürü buzdolabına koyabilirsiniz. Günlük kür hazırlamak daha iyi olur. Bu karışımı 2 hafta düzenli olarak tüketebilir, bünyenize bağlı olarak 1 ile 5 kilo arasında zayıflayabilirsiniz.

Zerdeçal Nasıl Zayıflatır?

İnsan vücudu günlük tüketilen yemeklerden kalori ihtiyacını alır. Kalori, vücudun düzenli olarak çalışmasını sağlar. Yine vücut içerisinde kalori deposu bulunur. Zerdeçal tozunun nasıl zayıflattığını örnek üzerinden anlatalım. Örneğin; vücudun günde 2000 bin kalori ihtiyacı bulunur. Kişi günlük 2000 ve üzerinde kalori alırsa kilo vermez, üstüne almaya devam eder.

İhtiyaç olan kalori alınmazsa, 1500 kalori alındığını düşünelim, vücudun zayıflama sürecine girmesine sağlar. Vücut kalori ihtiyacını kalori deposundan (yağ mekanizmasından) almaya başlar. Buda doğal olarak kilo verdirir. Zerdeçalın kilo vermede görevi, kalori yakıcı olmasıdır. Yani sindirim sisteminin daha hızlı çalışmasını sağlayarak, kalori tüketimini yükseltir.

Vücut harcadığı kalorinin üzerinde harcamaya başlar. 2000 bin ortalama kalori harcayan vücut, zerdeçal yardımıyla bunu 2500 seviyesine çıkarır. Kişi ister 1500, ister 2000 kalori alsın, harcanan alınandan fazla olur. Kilo verilmeye başlar.

Yoğurt, zencefil ve zerdeçal kürü zayıflatır mı?

Yukarıda belirttiğimiz kürün düzenli olarak kullanılması, vücudun bir süre sonra kilo vermesini saplayabilir. Belirtmemiz gereken, bunun uzman kontrolünde yapılması gerektiğidir. Çünkü her bünyenin kilo verme ihtiyacı aynı olmayabilir. İdeal kiloda olan kişi kilo vermeye kalkarsa, bu onun için zararlı olabilir. Diyetisyen yardımı almak, kilo vermek adına en iyi yoldur.