Zerdeçal nerelerde kullanılır? Zerdeçal hangi yemeklerde kullanılır?

Zerdeçal, bir baharat türüdür. Bu baharat türü zerdeçal bitkisinden elde edilmektedir. Daha çok Asya ve doğu kültüründeki yemeklerinde kullanılmaktadır. Ülkemizde ise zerdeçal, yoğun olarak köri sosunun içinde bir baharat olarak tüketilmektedir. Zerdeçal baharatı hem taze hem de keskin bir tada sahiptir. Çoğunlukla yemeklere daha farklı bir tat katmak için tercih edilir. Bazen de tereyağı ve peynir çeşitlerini renklendirmek için tercih edilir. Zerdeçal, sadece yemeklerde değil aynı zamanda da ilaç üretiminde kullanılmaktadır. Kozmetiklerin renklendirilmesinde de tercih edilen zerdeçal “curcumin” isminde yoğun bir sarı renkli içerir.

Zerdeçalın faydaları

Zerdeçal, her ne kadar bir tür tat verici baharat olarak tercih edilse de özellikle tıpta da çok fazla kullanılmaktadır. Özellikle zerdeçalın bazı faydaları kişilerde görülen sağlık problemlerine iyi gelmektedir. Bu durum zerdeçalın faydaları ile alakalıdır. Zerdeçalın faydaları ise şu şekildedir;

- Eklem ağrıları ve iltihaplanmaları,

- Mide yanması ile mide ağrıları,

- Bağırsaklarda görülen bazı rahatsızlıklar,

- Şişkinlik ve sürekli gaz hali,

- Safra kesesi rahatsızlıkları,

- Kolesterol,

- Deri ile ilgili sorunlar ve iltihaplanmalar,

- Bronşit,

- Baş ve boğaz ağrısı,

- Özellikle kadınlarda adet dönemlerinde yaşanan sıkıntılar,

- Ameliyat sonrası yaşanan deri kaşıntıları gibi sorunlar için zerdeçal çok faydalıdır.

Zerdeçal nerelerde kullanılır?

Zerdeçal bir baharat türü olduğu için özellikle yemeklerde ve soslarda tercih edilir. Son dönemlerde zerdeçalın sağlık açısından da faydaları araştırılmış ve etkilerinin fazla olduğu görülmüştür. Bu sayede zerdeçal kullanım alanı açısından kendisine daha fazla yer bulabilmiştir. Özellikle yemeklerde ve içeceklerde daha çok tercih edilen zerdeçal kozmetik ürünlerinde de kullanılmaktadır. Eski dönemlerde ise zerdeçal tıp alanında daha fazla kullanılıyordu. Şimdilerde de zerdeçal pek çok ilaçta ve ağrı kesicilerde tercih edilmektedir.

Zerdeçal hangi yemeklerde kullanılır?

Zerdeçal genellikle yemeklerde bir baharat olarak kullanılır. Özellikle fırınlanmış sebzelerde zerdeçal yemeğe çok farklı bir tat katmaktadır. Zerdeçalı yemeklerde kullanmak için öncelikle sebzeleri fırınlamadan üzerlerine biraz zeytinyağı ile bir çay kaşığı kadar zerdeçal ekleyebilirsiniz.

Bu işlem genellikle köklü sebzelerde daha fazla yapılmaktadır. Turpgiller ailesine mensup kök sebzeler ile kış kabağına zerdeçalın en fazla yakıştığı sebzeler arasındadır. Yemeğinize daha fazla tat katmak ve besleyici hale getirmek için sadece 1 çay kaşığı zerdeçal yeterli olacaktır. Bununla beraber dilerseniz salatalar üzerine de bir baharat olarak zerdeçal serpebilirsiniz.

Zerdeçal ayrıca beyaz ve kırmızı etlere de çok fazla yakışır. Pişirmeden önce marine aşamasında ya da etlerin soslanması aşamasında zerdeçal baharatından faydalanabilirsiniz.

Zerdeçal hangi içeceklerde kullanılır?

Zerdeçal baharatı yemeklerden daha fazla çay ve çeşitli içeceklerde tercih edilir. Özellikle zerdeçalın boğaz ağrısına ve bronşite iyi geldiği düşünüldüğünde bu baharatın bir çay olarak kullanılması önerilir. Soğuk havalarda zerdeçal çeşitli aromalar ile karıştırılarak çay halinde içilir.

Ayrıca sporcuların ve sağlıklı beslenen kişilerin çok fazla tükettiği smoothie çeşitlerinde de zerdeçal kullanılır. Smoothie hazırlayarak içerisine bir miktar zerdeçal eklediğinizde içeceğinizi anti-inflamatuar açısından güçlü bir içecek yapabilirsiniz. Narenciye ve zerdeçal aromalı içecekler ile meyve suları da son dönemde oldukça popülerdir.

Zerdeçal hangi soslarda kullanılır?

Zerdeçal bir baharat türü olduğu için daha çok soslarda tercih edilir. Bu soslar arasında humus yer almaktadır. Humus zerdeçal ve kimyon ile harmanlandığında eşsiz bir tada sahip olmaktadır. Ayrıca körü sosu da zerdeçalın yoğun şekilde bulunduğu bir sostur. Dilerseniz farklı soslar ve ezmeler içerisine de zerdeçal ekleyerek, daha hoş bir tat elde edebilirsiniz.