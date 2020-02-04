Asya yemeklerinde yaygın biçimde kullanılan zerdeçal, zerdeçal tohumunda elde edilmiş baharata denir. Köri sosunu hazırlamada ve yemeklere tat katmada kullanılır. İlaç yapımında da tercih edilen zerdeçalın kullanım şeklini bu yazıda aktarmaya çalışacağız. Bunun yanında zerdeçal tüketiminde dikkat edilmesi gerekenler ve zerdeçal çayı yapımını bulabilirsiniz.

Zerdeçal nedir?

Keskin koku ve tada sahip olan, Asya'da yaygın olarak kullanılan bir baharat çeşididir. Birçok hastalığın tedavisinde tercih edilen zerdeçalın, birçok kullanım formu kullanılır. Zerdeçal baharatının en iyi kullanımı için yazımızı son kısma kadar okuyabilirsiniz.

Zerdeçal nasıl kullanılır?

Soslarda Tercih Edilir: Kimyon, limon, humus, sarımsak veya nohutla karıştırıldığında, tadından vazgeçilmeyecek soslar elde edilebilir. Hem faydalarından yararlanmak hem çok iyi tat oluşturmak için zerdeçalı sos şeklinde tercih edebilirsiniz.

Çay Şeklinde Tercihi: İsterseniz, sadece zerdeçaldan yapılma çay elde edebilirsiniz. Dilerseniz, karabiber, zencefil gibi baharatlarla karıştırıp çay şeklinde getirebilirsiniz. Yaptığınız zerdeçal çayına, bal eklemeniz alacağınız şifanın daha iyi olacağını gösterir.

Smoothie İçeceklerde: Smoothie Tae meyvelerden yapılan karışımdır. Zerdeçal keskin tadıyla bu içeceğin içerisinde kendine yer bulabilir. Birçok insan bu ikiliden vazgeçmez.

Marinasyon: Kırmızı et, tavuk eti balık gibi besinlerle harmanlanarak güzel bir tat elde edilebilir. Bu besinlerle kullanılmasının nedeni, keskin kötü kokuları yok edebilme özelliğinin olması diyebiliriz.

Yemeklerde Zerdeçal Kullanımı: Yemek yapımında baharat kullanımın yeri farklıdır. Zerdeçal yemek yapımlarında vazgeçilmeyen baharatlar arasındadır. Zerdeçalı baharat şeklinde kullanıp, yemeklere lezzet katmak mümkündür. Devamlı ve orantılı şekillerde yemeklerde baharat olarak kullanımı durumunda, faydaları alınabilir.

Meyve Suyu: Yeşil meyve sularına giden zerdeçal, özel içecek oluşturmak isteyenlerin tercihleri arasında bulunur. Sizde meyve sularında zerdeçalı tercih edip, farklı bir aroma elde edebilirsiniz.

Zerdeçal neden kullanılır?

Zerdeçal faydalı baharatlar listesinde bulunur. İnsanlar arasında sıklıkla tercih edilmesinin nedeni, sadece faydalı olması değildir. Tat verici özelliğinin olması, onun sıklıkla yemeklerde, içeceklerde, çay biçiminde kullanılmasını sağlar. Yine gribe karşı etkili olması, dinlendirici yapısının olması zerdeçal baharatının kullanım nedenlerinden birkaçıdır.

Zerdeçal faydaları neler?

Zerdeçal, eski dönemlerde çok sayıda hastalığın tedavisinde kullanılmıştır. Günümüz tıbbın ilerlemesinden dolayı kullanımı biraz daha azalsa da halen aktif şekilde tercih edilebiliyor. Zerdeçal kullanımında görülen faydalar şöyle sıralanabilir.

Ağır Kesici Özelliği: Zerdeçal vücut içerisinde herhangi bir yerde oluşan ağrıları gideren bir etkiye sahiptir. Baş ağrısı, sırt ağrısı veya boyun ağrılarında tercih edilebilecek baharatlar arasında bulunur.

İltihabı Azaltır: Zerdeçalın en önemli özelliklerinden birisi, biriken iltihabı kurutmasıdır. Enfeksiyon kapma durumlarında kullanılır. Grip ve soğuk algınlığında etkili olabilecek bir bitkidir.

Karaciğer Fonksiyonlarına Yardımcıdır: Karaciğer bölgesinde sorunları olanlar için zerdeçal etkili bir yardımcıdır. Karaciğerin fonksiyonlarını tam olarak yerine getirebilmesi için yardımcı görevi görür. Zerdeçalı düzenli olarak kullanan bireyler, karaciğer fonksiyonlarında problemler yaşarlar.

Kansere Karşı Direnç Kazandırır: Tıp literatüründe de yer aldığı gibi zerdeçal kanserle savaşta önemli bir yere sahiptir. Özellikle kansere henüz yakalanmayan bireylerin düzenli zerdeçal tüketimi, kansere korunmalarında önemli görev görür.

Sindirimi Hızlandırır: Bazı kişiler sindirim problemlerinde zerdeçal kullanabilirler. Zerdeçal sindirim sisteminin daha düzenli ve hızlı çalışmasına fayda sağlar.

Zerdeçal tüketimi nasıl olmalı?

İnsanların en çok merak ettikleri soru, zerdeçal bitkisinin beslenme düzenine eklenme durumudur. Yukarıda saydığımız zerdeçal faydalarından gerçek anlamda yararlanabilmek adına, zerdeçalın yemeklerde, diğer tür çeşit içeceklerde kullanılması tavsiye edilir. Az ama düzenli kullanımı yemeklerdeki tadı artırabileceği gibi saydığımız faydaları da kazandırır. Zerdeçalın düzenli kullanılmasında herhangi bir sakınca yoktur. Hatta birçok faydasının olduğunu söylemek mümkündür.