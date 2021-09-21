Turkish Airlines EuroLeague'de mücadele eden Rus temsilcilerinzden Zenit St Petersburg, Shabazz Napier'ın sakatlığı ile sarsıldı VTB Lig Süper Kupa Yarı Finali'nde UNICS Kazan'a karşı 33 sayı üreten Napier, final maçında ise CSKA Moskova'ya karşı ilk dakikanın içinde sakatlanmıştı.

Napier'ın durumuna ilişkin Zenit kulübünden yapılan açıklamada, ayak bileğindeki bağlarda ciddi bir yaralanma olduğu ifade edildi.

NBA kariyeri sonrası Avrupa'da ilk kez Zenit ile mücadele eden Napier, EuroLeague açılışını kaçıracakken sahalara ne zaman döneceği de henüz belli değil.