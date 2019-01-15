Zenit’li Paredes Chelsea yolunda

Chelsea, Fenerbahçe’nin de gündemine gelen orta saha oyuncusu Cesc Fabregas’ı Monaco’ya gönderdi. İngiliz ekibi, tecrübeli futbolcunun yerini doldurmak için kolları sıvadı.

15 Ocak 2019, Salı 06:02
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Zenit’li Paredes Chelsea yolunda

Chelsea, Fenerbahçe’nin de gündemine gelen orta saha oyuncusu Cesc Fabregas’ı Monaco’ya gönderdi. İngiliz ekibi, tecrübeli futbolcunun yerini doldurmak için kolları sıvadı.

Maviler, Sarı-Lacivertliler’in Avrupa Ligi’ndeki rakibi Zenit’in yıldızı Leandro Paredes’e kancayı taktı.

Nicolo Barella için Cagliari’nin 50 milyon Euro istemesi üzerine Paredes’e yönelen Chelsea, 30 milyon Euro’luk teklif sundu. 24 yaşındaki futbolcu, Chelsea’ye gideceği yönündeki bir tweet’i beğendi. Bu transferin kısa sürede bitmesi bekleniyor.

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