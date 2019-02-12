Zelenov, Rusya temsilcisini maç öncesinde şu şekilde değerlendirdi: "Zenit, Rusya’nın en zengin ve güçlü kulübü. Çok güçlü bir sponsor desteğine sahipler. Ancak şu anda en iyi dönemlerinde değiller. Mavi- Beyazlılar’ın çok çok başarılı bir yönetimi var. Finansal yönden kulübün durumu çok iyi. En büyük problem ise teknik direktör Sergey Semak... Genç bir antrenör. Tecrübesi yok. Zenit geçmişte Spalletti, Lucescu, Mancini gibi çok önemli ve ünlü eknik direktörlere sahipti."

'Takımın en büyük zayıf noktası Semak'

Semak’ı ise teknik direktör olarak kimse tanımıyor. O, şu anda takımın en zayıf noktası konumunda! Yeni transfer Wilmar Barrios orta sahada tam bir bulldog! Defansif yönü çok güçlü ama hücuma katkısı fazla yok. Rakitskiy ise fiziği güçlü, geçilmesi zor, harika paslar atan bir savunmacı. Ancak çok ağır bir oyuncu olduğu da unutulmamalı. Bu turda Zenit’in neler yapacağı tamamen forvet Artem Dzyuba’ya bağlı. Eğer Dzyuba formsuzsa, Zenit kötüdür. Dzyuba günündeyse, takım da iyi demektir."