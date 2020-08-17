Zenit: Zor olduğunu söylemiştik

Rus ekibi Zenit, Devler Ligi kuraları çekilmeden önce 4. torbada en zayıf halka olarak görüldüğü için birçok takım onların kendilerine rakip olmasını istiyordu. Lyon, RB Leipzig ve Benfica ile rakip olan Mavi-Beyazlılar kolay olarak nitelendirilen grubu son sırada tamamladı. Ancak gerçek hiç de düşünüldüğü gibi değildi. Leipzig ile Lyon'un, adını son 4 takım arasına yazdırması üzerine Zenit Kulübü de, "Zor grup olduğunu söylemiştik" yorumunu yaptı.