Zenit turu garantiledi

C Grubu’nda Rus ekibi Zenit, Danimarka temsilcisi Kopenhag’ı Robert Mak’ın 59. dakikada attığı golle 1-0 yendi. Bu sonuçla beraber puanını 11’e yükselten Mavi-Beyazlılar, gruptan çıkmayı garantiledi. Kopenhag ise 5 puanda kaldı ve gruptan çıkma şansını son maça bıraktı. Grubun diğer maçında ise Fransız temsilcisi Bordeaux, Çek ekibi Slavia Prag’ı 2-0’la devirdi. İlk galibiyetini alan Bordeaux, 4 puana yükselirken, Prag ise 7 puanda kaldı.