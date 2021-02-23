Krestovsky stadyumu, Zenit stadının yeni ismidir. Stadın inşaatı, 2006 yılında ilan edilmiş olmasına rağmen, 2006 yılından bu yana açılışı hemen yapılamamış olup, inşaatın bitimi ve açılışının yapılması hakkında çeşitli sorunlar ve gecikmeler yaşanmıştır. Stadyum açılışı, 2008 yılında yapılması gerekiyordu. Fakat neredeyse on yıl sonra 2017'de tamamlanabildi. Krestovsky stadyumu, başlangıçta Rus gaz devi Gazprom tarafından finanse edilecekti. Fakat şirket, projeden belli sebeplerden dolayı çekildikten sonra, proje St. Petersburg hükümeti tarafından devralındı. Durma noktasına gelen çalışmalar, 2016'da yeniden hız kazandı. Stadyum, Nisan 2017'de tamamlanabildi. Bu sorunlardan dolayı, toplam maliyet 1 milyar doları aşmış oldu. Bu durum da yapıyı, 2017 yılına kadar yapılmış en pahalı stadyumlardan biri haline getirdi.

Zenit Stadı'nın kapasitesi ne kadar?

68.134 kişiye kadar koltuğa sahip olan seyirci kapasitesiyle stadyum Rusya'da 2018 yılında düzenlenmiş olan Dünya Kupası için dört adet müsabaka olan; birinci tur grup maçı, çeyrek final, yarı final ve üçüncülük maçına ev sahipliği yapmıştır. Bunun yanı sıra, 2017 Konfederasyon Kupası için de final de dahil olmak üzere dört maça ev sahipliği yapmış bulunmaktaydı.

2018 yılında yapılan Rusya ve Mısır arasındaki bir müsabakaya 64.468 adet seyircisiyle ev sahipliği yapan stadyum, UEFA almış olduğu radikal bir karar ile de EURO 2020’yi 12 farklı Avrupa ülkesinde düzenleme kararı almıştı. Rusya ise bu organizasyona Krestovsky Stadyumu'nda ev sahipliği yapmıştır. Stadyum, EURO 2020’de B Grubu’nda oynanacak 3 müsabaka ve 1 çeyrek final olmak üzere toplam 4 maça ev sahipliği yapacak. 2021 yılındaki ilk karşılaşması ise 27 Şubat tarihinde Zenit ve Rostov arasında gerçekleşecektir.