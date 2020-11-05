Zenit St Petersburg - Olympiacos maç sonucu: 66-75

Turkish Airlines EuroLeague'in 7. maç döneminde Yunanistan temsilcilerinden Olympiacos, Rus ekibi Zenit St Petersburg'a konuk oldu. Olympiacos, deplasmanda oynadığı karşılaşmayı 75-66'lık skorla kazanmayı başardı.

Olympiacos, 7. maçındaki 4. galibiyetini elde ederken corona virüs nedeniyle birçok maçı ertelenen Zenit, sadece 3. maçında ilk yenilgisini almış oldu.

Olympiacos'ta Hassan Martin, 16 sayıyla maçın en skorer ismi olurken eski Beşiktaşlı Shaquielle McKissic de 10 sayıyla oynadı.

Zenit'te Billy Baron 13 sayıyla takımının en skoreri olurken Austin Hollins de 12 sayı üretti.