Zenit St Petersburg - FC Barcelona maç sonucu: 63-87

Turkish Airlines EuroLeague'in ikinci maç döneminde FC Barcelona, deplasmanda Zenit St Petersburg ile karşı karşıya geldi.

Büyük çekişme ile geçen maçın üç çeyreğinin sonunda Barcelona'nın 56-59'luk üstünlüğü vardı. Fakat maçın son bölümünde farkı iyice açan Barcelona, son çeyrekteki 7-28'lik skor üstünlüğüyle karşılaşmadan 63-87'lik skorla galip ayrıldı.

İlk maç döneminde Anadolu Efes'i mağlup eden Barcelona, bu sonuçla 2'de 2 yaparken Zenit St Petersburg ise 2'de 0 ile başladı.

Barcelona'da Kyle Kuric eski takımına karşı ürettiği 24 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Nikola Mirotic de 17 sayı, 10 ribaunt ile oynadı. Victor Claver'in de 12 sayı ürettiği konuk ekipte Brandon Davies 10 sayı attı.

Zenit'te Evgeny Voronov 10 sayıyla takımının en skoreri olurken Colton Iverson ve Will Thomas 9'ar sayıyla oynadılar.