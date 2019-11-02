Zenit St Petersburg - CSKA Moskova maç sonucu: 70-87

Turkish Airlines EuroLeague'in 6. maç döneminde Rus ekipleri Zenit St Petersburg ile CSKA Moskova karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya iyi başlayan CSKA Moskova; ilk çeyreği 15-26, ilk yarıyı da 37-48 önde tamamladı.

Üçüncü çeyrekte geri dönmeyi başaran Zenit, son çeyreğe 59-61'lik skorla girdi.

Son çeyrekte oyuna yeniden ağırlığını koyan CSKA Moskova, karşılaşmadan 70-87'lik skorla galip ayrılmayı başardı.

Zenit, 6. maçındaki 4. yenilgisini alırken son şampiyon CSKA Moskova ise 6'da 5 yaptı.

CSKA Moskova'da Mike James 16 sayıyla takımının en skorer ismi olurken Johannes Voigtmann da 14 sayı, 7 ribaunt ile öne çıktı.

Zenit'te Gustavo Ayon 20 sayı, 8 ribaunt ile maçın en skorer ismi olurken Will Thomas 14, Austin Hollins 13 sayı üretti.