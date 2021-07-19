Turkish Airlines EuroLeague'de mücadele eden Rus ekiplerinden Zenit St Petersburg, sezon öncesi dikkat çeken flaş hamlelerine bir yenisini ekledi. Transferin etkin ekiplerinden Zenit St Petersburg, NBA patentli guard Shabazz Napier'ı kadrosuna kattı.

Son olarak NBA'da Washington Wizards forması giyen Napier, 2019-20 sezonunda takımıyla 20 maça çıkarken 11.6 sayı, 3.8 ribaunt ve 1.5 top çalma ortalamaları yakalamıştı.

NBA'de Washington dışında Miami, Orlando, Portland, Brooklyn ve Minnesota formaları da giyen 30 yaşındaki oyun kurucu ile Zenit, 1 yıllık sözleşme imzaladı.