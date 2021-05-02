Rusya Premier Lig'in 28. haftasında lider Zenit, en yakın takipçisi Lokomotiv Moskova’yı ağırladı. Sergei Semak yönetimindeki Zenit, ezeli rakibinin 8 maçlık galibiyet serisine son verdi ve karşılaşmadan 6-1 galip ayrılarak puanını 61'e yükseltti.

Bitime iki hafta kala Lokomotiv Moskova’ya 9 puan fark atan Zenit, üst üste 3, toplamda ise 8. kez şampiyonluğa ulaştı.

Kupa törenine Artem Dzyuba damga vurdu

Karşılaşmanın ardından düzenlenen kupa törenin Zenit'in forveti Artem Dzyuba damga vurdu. Ligde çıktığı 26 maçta 16 gol, 6 asistle şampiyonluğun mimarı olan, 22 gole direkt katkıda bulunan 32 yaşındaki forvet, seremoniye 'Deadpool' kostümüyle çıktı.

Fark yaratan kostümüyle alan kaptan, şampiyonluk kupasını kaldırdı, takım arkadaşlarıyla birlikte büyük sevinç yaşadı.