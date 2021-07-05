Turkish Airlines EuroLeague ekiplerinden Zenit St Petersburg, transferdeki etkinliğini sürdürüyor. Zenit, son olarak Mindaugas Kuzminskas'ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Kariyerinde Sakalai, Perlas, Siauliai, Zalgiris, Malaga, New York Knicks, Olimpia Milano ve Olympiacos formaları giyen 31 yaşındaki oyuncu, son olarak ise bir başka Rus ekibi Lokomotiv Kuban'da oynamıştı. Zenit, Kuzminskas ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Transfer sonrası açıklamalarda bulunan Litvanyalı yıldız, "Tekrar EuroLeague'de oynayacak olmak çok güzel. Zenit, mükemmel bir koça ve çok iyi takım arkadaşlarına sahip bir kulüp. Benim için genelde karar vermek zor olsa da bu sefer oldukça kolaydı. Takıma katıldığım için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.