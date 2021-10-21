Zenit-Juventus maç sonucu: 0-1

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 3. maçında Juventus, Zenit'e konuk oldu. Saint-Petersburg Stadı'nda oynanan ve İsviçreli hakem Sandro Scharer'in yönettiği 90 dakika, konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

86. dakikada Dejan Kulusevski'nin attığı golle sonuca giden İtalyan devi, 3'te 3 yaptı ve 9 puanla liderliğini sürdürdü.

Gruptaki diğer maçta Chelsea, Malmö'yü 4-0'la geçti, 3 puanla 3. sırada yer aldı. Aynı puandaki Zenit ise 3. sırada kendisine yer buldu. 3. maçlar sonunda da puanla tanışamayan Malmö ise son sırada kaldı.