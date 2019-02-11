Zenit, Rusya Ligi’nin ilk yarısını lider tamamladı. Ancak ligde son maçına 9 Aralık’ta çıktı. Mavi- Beyazlılar, lige verilen uzun kış arasını Katar ve İspanya’da yaptığı kamplarla değerlendirdi. Sergey Semak’ın ekibi, bu süreçte 6 hazırlık maçı oynadı. 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldılar. Rus devi, ara transfer döneminde orta sahanın yıldızı Leandro Paredes’i PSG’ye sattı. Savunmaya Shakhtar’dan Rakitsky, orta sahaya Barrios ve hücum hattına Azmoun’u transfer ettiler.

Azmoun yeni katıldı

Rakitsky ve Barrios, oynadıkları hazırlık maçlarında iyi bir görüntü çizemedi. Teknik direktör Semak, 2-1 kazanılan Sarpsborg mücadelesi sonrası yaptığı açıklamada özellikle Paredes’in yerine alınan Barrios’un takıma uyum sağlayamadığını söyledi. Azmoun ise yeni takımıyla ilk idmanına önceki gün çıktı. Semak’ın İranlı yıldızı yarınki mücadelede oynatması beklenmiyor.