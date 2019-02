Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda ilk maçta 1-0 yendiği Rus ekip Zenit karşısında, deplasmanda tur arayacak. Geçen hafta Ülker Stadı’nda oynanan ilk maçı İslam Slimani’nin golüyle 1-0 kazanan sarı-lacivertliler, avantajını koruyarak adını son 16 takım arasına yazdırmayı hedefliyor. Sarı-lacivertlilerde, ilk maçta gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Mauricio Isla, rövanşta forma giyemeyecek. Peki, Zenit - Fenerbahçe maçını hangi şifresiz kanallar veriyor? Karşılaşmanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

Zenit - Fenerbahçe maçının canlı yayınlanmasını beklenen yabancı kanallar

Be Sport 1(belgium)/Hd, beIN Sports Connetct EPANA, Benfica Tv2(BTV2), BT Sport 1/HD, Canal+Futbol/HD, Canal+ Sport (france), Canal + Sport (poland) / Hd, Daiema Sport 2 HD, Digi Sport 1 (Hun), Dolce Sport / Hd, ESPN Caribbean, Fox Sports (italy)/ HD, Futbol 1 (Ukranie), GO Sports 2 / Hd, / Hd, KAZ Sport, Lig tv3/HD, Ntv Plus Futbol 1 / HD, O2 Sport (cze), OLL TV Player, Sky Sport 2 (germany)/HD, Sport 1 (israel)/HD.

Zenit - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Saint Petersburg şehriyle aynı ismi taşıyan statta bu akşam saat 20.55’te başlayacak karşılaşmayı İngiltere’den hakem Michael Oliver yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayımlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve tüm detaylar fanatik.com.tr'de...

Zenit - Fenerbahçe muhtemel 11'ler...

Zenit: Lunev, Smolnikov, İvanovic, Rakitsky, Nabiullin, Barrios, Hernani, Mak, Azmoun, Driussi, Dzyuba

Fenerbahçe: Harun, Şener, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, M.Topal, Jailson, Eljif, Alper, Moses, Ayew

Fenerbahçe turu nasıl geçer?

Fenerbahçe, her türlü galibiyet ve beraberlikte turu geçen taraf olacak. Sarı-lacivertliler, deplasmanda gol bulması durumunda tek farklı yenilgilerde bile turu geçecek. Maçta normal süre Zenit’in 1-0 üstünlüğüyle sona ererse karşılaşma uzatmalara gidecek.

Fenerbahçe’de tek eksik

Fenerbahçe’de UEFA listesinde bulunan isimler arasında tek eksik futbolcu var. Sarı-lacivertlilerde, ilk maçta gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Mauricio Isla, rövanşta forma giyemeyecek.

Yanal, 9 futbolcusunu kullanamayacak

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, UEFA listesine alamadığı için 9 futbolcusunu kullanamayacak. Sarı-lacivertli formayla sezon başından itibaren mücadele eden Roberto Soldado, Mehmet Ekici ve Nabil Dirar’ın yanı sıra yeni transferler Serdar Aziz ve Miha Zajc UEFA listesinde bulunmuyor. Ayrıca TFF listesinde de yer almayan Carlos Kameni ile sakatlığı nedeniyle bu sezon henüz forma giyemeyen Tolga Ciğerci de UEFA listesine alınmadı. Genç futbolcular Berke Özer ile Ferdi Kadıoğlu da UEFA listesinde yer almıyor.

Santrfor görevi Ayew’e

Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal’ın santrfor bölgesinde Andre Ayew’i kullanması bekleniyor. Roberto Soldado’nun UEFA listesinde yer almaması, Slimani ve Michael Frey’in ise kötü performansları nedeniyle Yanal’ın ileri uçta Ganalı isme forma vereceği öğrenildi. Fenerbahçe’nin Zenit karşısındaki muhtemel 11’i şöyle: Harun Tekin, Şener Özbayraklı, Martin Skrtel, Sadık Çiftpınar, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Jailson, Eljif Elmas, Victor Moses, Mathieu Valbuena, Ayew.

Rusya'da hava nasıl olacak?

Öte yandan, Fenerbahçe, Rusya’da soğuk bir havada maça çıkacak. Saint Petersburg’da karşılaşma saatinde sıcaklığın sıfırın altında 9 derece olması bekleniyor.

Fenerbahçe, Avrupa’da 230. sınavında

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunun rövanşında yarın Rusya’da Zenit’le karşılaşacak Fenerbahçe, uluslararası alanda 230. müsabakasına çıkacak. Avrupa kupalarında 44. sezonunu geçiren sarı-lacivertliler, daha önce oynadığı 229 karşılaşmada 84 galibiyet, 48 beraberlik alırken, 97 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Bu maçlarda rakip filelere 283 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 335 gol gördü.

Fenerbahçe’nin Avrupa kupalarındaki performans tablosu şöyle:

Organizasyon O G B M A Y

UEFA Kupası 54 18 10 26 72 91

UEFA Avrupa Ligi 61 31 17 13 81 56

Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 33 9 4 20 30 70

UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme 32 12 10 10 47 37

UEFA Şampiyonlar Ligi 40 11 6 23 42 70

Avrupa Kupa Galipleri Kupası 9 3 1 5 11 11

TOPLAM 229 84 48 97 283 335

"Kupa 2"de 115 maç

Fenerbahçe, "Kupa 2" olarak adlandırılan UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi’nde daha önce 115 maça çıktı. Bu kulvarda daha önce oynadığı karşılaşmalarda sarı-lacivertliler, 49 galibiyet, 27 beraberlik ve 39 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, söz konusu 115 maçta rakip fileleri 153 kez havalandırırken kalesindeki 147 gole engel olamadı.