Zenit evinde çok farklı

Uefa Avrupa Ligi son 16 turunda Zenit, sahasında Real Betis ile karşılaşacak. Mücadele iki takımın ilk resmi maçı olacak.

Zenit, UEFA Avrupa Ligi'nde evinde oynadığı 24 maçın sadece birini kaybetti. Rus temsilcisi bu seride 21 galibiyet 2 beraberlik aldı. Alınan son yenilgi ev sahibi takımın Mart 2019'da Villarreal'e karşı iç sahada oynadıkları son maçta geldi. Zenit yüzde 88 ile alınan son mağlubiyete rağmen, hala turnuva tarihindeki en iyi ev sahibi galibiyet yüzdesine sahip.

Ev sahibi ekip, Avrupa'da oynadığı son altı iki ayaklı eleme etabı maçlarının her birinin ilk karşılaşmasını kaybetmesine rağmen 2017-18'de Celtic'e karşı ve 2018-19'da Fenerbahçe 'ye karşı bir üst tura çıkma başarısı gösterdi.







