Sezon başında Fenerbahçe Beko ile yollarını ayıran Avrupa basketbolunun efsane başantrenörü Zeljko Obradovic, EuroLeague Başantrenörler Birliği Başkanı olarak taraftarlara yönelik uzunca bir mesaj paylaştı. Obradovic, Covid-19 gölgesindeki EuroLeague'e ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte Zeljko Obradovic'in yaptığı açıklamanın tam metni:

"Sağlık her şeyin üstündedir ve bu zor zamanlarda pazarlık konusu olamaz.

EuroLeague Başantrenörleri, turnuvalar için mümkün olan en iyi çözümler adına desteklerini sunuyorlar.

Covid-19, hayatın her alanını etkiliyor. Artık dünyanın her yerinde insanların hayatına mal oluyor. Tabii basketbol ve EuroLeague maçlarının katılımcıları da etkileniyor. Hepimiz aynı derecede acı çekiyoruz. Bu salgın, bazen hepimizi kırılgan ve çaresiz kılıyor ama bizler yine de umut doluyuz.

Covid-19'dan etkilenen tüm insanların ve ailelerinin yanındayız. Hepsine acil şifalar diliyoruz. Bugüne gelirken dostlarımız, meslektaşlarımız Dimitris Itoudis ve Sarunas Jasikevicius'un iyileşmelerine sevindik. Xavi Pascual'in, oyuncularımızın, hakemlerimizin ve kulüp çalışanlarımızın da bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını diliyoruz.

EuroLeague Başantrenörler Birliği üyeleri; deneyimleri hakkında birbirlerini bilgilendirmek, mevcut durumun analizi ve olası önerleri değerlendirmek adına pazartesi günü saatlerce süren bir video konferans gerçekleştirdi. Üyelerin hepsinin yaptığı açıklamalar, adil oyunu mümkün olan en iyi şekilde sürdürmeye yönelik olmuştur. Tüm üyelerimiz EuroLeague turnuvalarının bir parçası olarak bu zor zamanlarda iyi bir şeyler yapmanın uğraşındadırlar. Oyuncularımız, taraftarlarımız ve EuroLeague için iyi bir şeyler yapmak ve ayrıca birbirimize mümkün olan her şekilde yardımcı olmak istiyoruz.

EuroLeague turnuvasına dahil olan tüm insanların, paydaşların sağlığının her şeyin üstünde olduğu ve bunun pazarlık yapılamayacağı inancındayız. Covid-19 salgınının yarattığı bu zor zamanların geçeceğine inanıyoruz ve taraftarlarımızdan sabırlı olmalarını, oyunculara destek vermelerini ve salonlarda maçlara katılanlarının da sağlık protokollerine sıkı sıkıya uymalarını istiyoruz.

EuroLeague'in günlük olarak değişim gösteren bu zorlu koşullar altında rekabeti sürdürmek adına çok çalıştığı gerçeğini takdirle karşılıyoruz. Mevcut durumun adil oyun adına sorunlar yarattığının da farkındayız. Bu nedenle takım liderleri olarak EuroLeague'e kuralları optimize etmek, mümkün olan en uyun ve en esnek şekilde kararlar alabilmek adına birlikte çalışabilecek durumda desteğimizi sunuyoruz. Bugünlerde fikir üretmeye yönelik yasak olamayacağına eminiz. Sesimizin yüksek sesle duyulmasını beklerken üyelerimizin de yüksek sesle düşünüp söz sahibi olmalarını destekliyoruz. Bu içinde bulunduğumuz benzersiz zamanlar, yeni fikirlere ihtiyaç duyar. Aynı zamanda sağlık ve adil oyun adına da ortak sorumluluğumuzu yerine getirmek adına zor kararlar gerekebilir. ECA Yönetim Kurulu'nun 19.10.2020'de Covid-19'a yönelik Özel Yönetmelik'te yaptığı değişiklikleri memnuniyetle karşılıyoruz. EuroLeague Başantrenörleri olarak bilgi ve deneyimimizi, cesaret ve bu harika oyun basketbola olan sevgimizi sunuyoruz. Milyonlarca taraftarın, destekçinin bizden beklediği ve hak ettikleri şeyin bu olduğundan eminiz. Somut önerilerle masaya gelmiş değiliz ama yapacağımız öneriler ve örneğin sağlık protokolleri ile ilgili görüşlerimiz var. Takımlarımızın tüm taraftarları ve destekçileri olarak daha güçlü şekilde geri gelmek için son derece hevesliyiz. Artık hepimiz için en büyük zafer, EuroLeague kupasını kazanmak değil de tüm salonların yeniden maksimum kapasite ile dolduğu gün olacaktır"