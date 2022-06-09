Geçtiğimiz sezon EuroCup son 16 turunda Frutti Extra Bursaspor ’a elenen Partizan, kendi liginde flaş bir karara imza attı. Avrupa basketbolunun efsane başantrenörü Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı ekip, Adriyatik Ligi final serisinde Kızılyıldız ile oynanan maçlarda yaşanan saha ve tribün olayları nedeniyle Sırbistan Ligi Play-Off'larından çekilme kararı aldı.

Partizan, Adriyatik Ligi final serisinde ezeli rakibi Kızılyıldız’a 3-2 mağlup olarak sezonu ikinci sırada tamamlamıştı. Ancak sahada oynanan basketbol yerine tribünlerde yaşanan olaylar final serisine damga vurmuştu.

Kulübün resmi internet sitesinden "Basketbolumuzdan holiganlığı yok etmek için bir fırsat" başlığı ile yayınlanan açıklamada oynanan 5 maçta oyuncuların ve teknik ekibin güvenliklerinin tehlikeye girdiği belirtilirken, yaşananların utanç verici olduğu ve Sırbistan Ligi Play-Off'larında mücadele etmeyecekleri duyuruldu.

Ayrıca bu karar ülke basketbolunda sorun oluşturan holiganizme karşı atılan bir adım olarak nitelendirilirken gelecek dönemler için gerekli önlemlerin alınmasında kararlı oldukları aktarıldı.

Final Four'a ev sahipliği yaptı

Bilindiği üzere yalnızca birkaç hafta önce Belgrad EuroLeague Final Four organizasyonuna ev sahipliği yapmış ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştı. Kulübün duyurusunda bu gerçeğin de altı çizilirek, "Ülkemiz en iyi spor organizasyonlarını organize edebilecek kapasitede olduğunu göstermiştir. Euroleague'in yakın zamanda düzenlenen "Final Four"u bunun gerçek bir örneğidir. Toplamda dört kulüp, şehrimizde çok sayıda turist ve tek bir olay yaşanmadı." ifadelrine yer verildi.

Obradovic'ten yaşananlara eleştiri

Ülkemizde Fenerbahçe 'yi de çalıştıran efsane başantrenör, yaşanan olaylara sebebiyet verenlere sert sözlerle tepki göstermişti.

Neler yaşandı?

Kızılyıldız ile Partizan arasında oynanan Adriyatik Ligi final serisinde taraftarlar sahaya yabancı madde atımından taşkınlığa kadar birçok olaya imza atarken hakemler defalarca soyunma odasına gitmek zorunda kalmış ve her iki taraf için de salonun boşaltılması kararları alınmıştı. Final serisinin sonucunda Kızılyıldız, Partizan'ı 3-2 yenmeyi başarmıştı.



