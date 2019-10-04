Zeljko Obradovic: 'Yeterince konsantre değildik'

Turkish Airlines EuroLeague'de ilk maçına çıkan temsilcimiz Fenerbahçe Beko, İspanyol devi Real Madrid'e karşı oldukça başarılı bir performans sergilemesine rağmen 81-77 mağlup oldu.

Maçtan sonra yaptığı açıklamada karşılaşmaya kötü başladıklarını belirten Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Zeljko Obradovic, “Maça yeterince konsantre değildik. En önemli noktalardan biri de top kayıplarıydı. Devamında sezonun daha başı olması sebebiyle başka problemler de oldu. Takıma yeni gelen oyuncuların adaptasyonları, sakatlıkları devam eden oyuncular vs. Aynı zamanda iki pozisyon vardı maç içinde karşılaşmanın kararını etkileyen” ifadelerini kullandı.