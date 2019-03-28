Zeljko Obradovic, “İki maçımız daha var ve ne yapmamız gerektiğini çok iyi biliyoruz. EuroLeague’de hücum anlamında en iyi olan takımlardan biriyle karşılaşacağız. Bu da maça ofansif anlamda iyi ve dikkatli başlamamızı gerektiriyor. Şu an için iyi olan durum, her şeyin bize bağlı olması. Sıralamada iyi durumdayız ve bulunduğumuz bu konumu sonuna kadar korumak istiyoruz.” dedi.

Gigi Datome ise, “Her iki takım için de önemli bir maç olacak. İki ekibin de bazı sakatlık sorunları var. Elbette normal sezonu ilk sırada bitirmek istiyoruz ve bu bizim için çok önemli. Milano çok yetenekli bir takım. Konsantre olmalı ve onlara maçın başında özgüven kazanma şansı vermemeliyiz.” şeklinde konuştu.