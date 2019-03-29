Zeljko Obradovic: Tüm oyunculardan güzel katkı aldık

Fenerbahçe TV’ye konuşan Obradovic, “Oynama şekillerinden dolayı oyuncuları tebrik ediyorum. Önemli oyuncuların eksikliğinde farklı biri şekilde oynamamız gerekiyordu. Milano hücum açısından kaliteli bir takım ve biz de bunu düşünerek çalıştık. Genel olarak maçı kontrol ettik. Onların atışları vardı ama hücum açısından daha iyiydik, kontrol ettik ve akıllıca oynadık. Normal sezonda tüm yaptıkları için oyuncularıma teşekkür ediyorum ve onları tebrik ediyorum. Şu anda sağlıklı bir şekilde play-offlara hazırlanmamız gerekiyor. Tüm oyunculardan güzel katkı aldık. Bu akşam buraya gelip bizi destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bizim için ne kadar önemli olduğunu bilemezsiniz. Son maçımız olan Maccabi’ye karşı bir şenlik olmasını istiyorum. Herkesi davet ediyorum bu maça.” dedi.

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