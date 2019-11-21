Zeljko Obradovic: 'Şu an felaketiz, zor bir süreçten geçiyoruz'

Turkish Airlines EuroLeague'in 9. maç döneminde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı Barcelona'ya 89-63 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Televizyonu'na açıklamalarda bulunan Zeljko Obradovic, içinde bulundukları duruma dikkat çekti.

Tecrübeli çalıştırıcı, “Bu sene sadece Final Four’a katılmak değil; EuroLeague’i kazanabileceği düşünülen favori bir takımla oynadık. Bu, kesinlikle sergilediğimiz tablonun izahı değil. Çok kötü oynadık. EuroLeague’den sonra hep aynı şeyleri konuşuyoruz. Motivasyondan bahsetmek istiyorum. Motivasyonunuz yoksa kötü reaksiyon gösteriyorsunuz ve her şey çok kötü oluyor. Bu akşam da çok fazla taraftarımız vardı. 7 yıl boyunca, burada olduğum sürece inanılmaz destek gösterdiler. Bunu oyuncularımızın ve hepimizin aklında tutması gerekiyor. Çok önemli bir şey çünkü bu insanlar bizim için her şeyi yapıyorlar. 6 yıl boyunca baştan sona kadar savaşan, her şeyi çok iyi anlayan ve irdeleyen bir takımdık. Şu an felaketiz. Reaksiyon yaratmamız gerekiyor. Nasıl olacak henüz bilmiyorum ama ben elimden geleni yapacağım. Fransa’daki maça takımı hazırlamaya çalışacağım. İstekli ve motivasyonu olan, savaşan bir takım maçı asla 16 faulle bitirmez. Kesinlikle savaşmadık. Zor bir süreçten geçiyoruz” dedi.