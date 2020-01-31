Zeljko Obradovic: Sonuna kadar savaştık

Turkish Airlines EuroLeague’in 22. maç döneminde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı ALBA Berlin’i son çeyrekteki başarılı oyunuyla 74-70 mağlup etti.

Fenerbahçe Beko’nun tecrübeli başantrenörü Zeljko Obradovic, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Zeljko Obradovic, “İlk yarı çok zordu çünkü Alba Berlin bizim yapmak istediğimiz her şeyi anladı ve özellikle de savunma açısından cezalandırdılar. Çok kolay top kayıpları yaptık. 14 tane top kaybı ve 2 tane hücum faulü, bu inanılmaz bir sayı EuroLeage için. Devre arasında 8 sayının çok önemli bir fark olmadığını konuştuk. Maçı değiştirmemiz gerektiğini ve özellikle savunmayı daha iyi yapmamız gerektiğini ve sakin oynamamızın önemli olduğunu konuştuk, öyle de oldu. Sonuna kadar savaştık, mücadele ettik ve kazandık; özellikle de böyle bir seyircinin önünde. Gittiğimiz her yerde mutlaka seyircimiz oluyor ama bugün buradaki seyirci inanılmazdı, bizim için çok özeldi. Desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim. Oyuncularımı da tebrik etmek istiyorum. Umarım bugünkü galibiyet 10 dakika değil 40 dakika boyunca oynamamız gerektiğini gösterir onlara.” dedi.

Özellikle son çeyrekte yıldızlaşan Leo Westermann’ın performansını da değerlendiren Zeljko Obrdaovic, “Kesinlikle Leo’nun yaptığı katkılar çok önemliydi. Benchten gelen 5 özellikle önemli noktalarda –savunma ve hücum açısından- çok iyi şeyler yaptı. Ama Leo’nun attığı ikilikler ve üçlükler özellikle de üç kere üst üste aynı pozisyonu denedikten sonra bizim için çok faydalı oldu. Jan Vesely, çok uzun bir aranın ardından 33 dakika oynadı. Önümüzde iki önemli maç var ve bütün oyuncular bunun bilincinde olup desteklemeleri gerektiğini bilmeliler.” şeklinde konuştu.

Obradovic, helikopter kazasında hayatını kaybeden NBA efsanesi Kobe Bryant ile 25 Ocak'ta ABD'deki evinde hayatını kaybeden Robert Archibald ile ilgiliyse, “Hem Kobe hem de Archibald için ki o da bir EuroLeague oyuncusuydu, genç bir oyuncu hayatını kaybettik. İkisinin de ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Özellikle Kobe Bryant, çok sayıda gencin basketbola başlama sebebi ve basketbolu seven herkesin çok sevdiği bir isimdi. İnanılmaz bir kayıp. Hepsine saygı ve ailelerine başsağlığı diliyorum.” ifadelerini kullandı.