Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası’nda yarı finalde Türk Telekom’u 83-81 yenerek finale yükselen Fenerbahçe Beko’nun başantrenörü Zeljko Obradovic iyi bir maç oynadıklarını belirterek, "Şimdi Darüşşafaka Tekfen’e karşı oynayacağımız finale hazırlanma zamanı. Taraftarlarımıza da güzel atmosfer ve destekleri için teşekkür ediyorum." dedi. Obradovic, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, rakipleri Türk Telekom’u da tebrik ederek, "Bu akşam çok iyi bir maç oynadılar. Maç içerisinde özellikle de ilk yarıda çok problemimiz oldu. Savunmamız ilk yarıda çok kötüydü. Bunun mutlaka bir sebebi vardır ama eğer bir yarı final oynuyorsanız ve bu eleme maçıysa her şeyinizle o sahada oynamanız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"İlk çeyrekte sadece 3 faulle bitirebilirsek ve rakibe 23 sayı atmasını sağlarsak bu savunma açısından çok iyi bir şey değil." diyen Obradovic, "Savunmamızın kötü olmasının sebebi çok tembel oynadık ve onlarda hücum açısından çok iyiydiler. Bizim yapmak istediğimiz her şeyin farkına varıp ona göre önlem almamız gerekirdi." ifadelerini kullandı.

Obradovic ikinci yarıda tamamen farklı bir tablonun olduğuna dikkati çekerek, "Çok daha sert oynadık ve bütün savunma pozisyonları için savaştık. Maçta öne geçmeyi başardık. 5 sayı öndeydik. Ama hücum açısından kötü başladık. Yanlış paslar ve kötü kararlardan dolayı da maç yine başa baş oldu. Sonuçta oyuncular karakter gösterdi ve final oynama isteklerini gösterdiler. Oyuncularımı bu galibiyet için tebrik ediyorum. Şimdi Darüşşafaka Tekfen’e karşı oynayacağımız finale hazırlanma zamanı. Taraftarlarımıza da güzel atmosfer ve destekleri için teşekkür ediyorum." diye konuştu.