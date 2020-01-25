Zeljko Obradovic: Savunma seviyemiz çok yüksekti

Turkish Airlines EuroLeague'in 21. maç döneminde sahasında ağırladığı AX Armani Exchange Olimpia Milan'ı 73-64 mağlup eden temsilcimiz Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Zeljko Obradovic, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Oyuncularını özellikle yaptıkları savunma için tebrik eden Obradovic, "İlk olarak oyuncularımı özellikle yaptıkları savunma için tebrik etmek istiyorum. Bütün 40 dakika içerisinde sadece ikinci çeyreğin son 2 dakikasında konsantrasyonsuz oynadık. Onun dışındaki bütün maçın devamında savunma seviyemiz çok yüksekti, bu yüzden de maçı kazandık. Bugünkü gibi savunma yaparsanız daha hızlı oynama şansınız olur. Antrenmanlarda bunun üzerine çalışıyoruz. Çok iyi bir takımı yendik bu akşam. Williams ve genç oyuncularıma teşekkür ediyorum. Son birkaç gündür hastalar ve ellerinden geleni yaptılar. Taraftarımıza da atmosfer için teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.