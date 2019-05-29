Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Final üçüncü maçında Türk Telekom'u 92-59 mağlup ederek yarı finale yükselmeyi başaran Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Zeljko Obradovic, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Savunmada ve hücumda iyi basketbol oynadıklarını dile getiren Obradovic, "Savunma açısında agresiftik ve hücumda iyi oynadık. 40 dakika boyunca maçı domine ettik. Takımı tebrik ediyorum. Taraftara verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Türk Telekom’u gösterdikleri performans için tebrik ediyorum. Bütün sezon çok iyi basketbol oynadılar. Oyuncular çok iyi reaksiyon gösterdiler. Bu kadar sakatlık varken, tam takım halinde antrenman da yapamıyorsunuz. " ifadelerini kullandı.