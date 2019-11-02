Zeljko Obradovic: 'Oyuncularımın zor bir durumda olduğunun farkındayım'

Turkish Airlines EuroLeague’in 6. maç döneminde sahasında ağırladığı Zalgiris Kaunas'a 79-76 mağlup olan Fenerbahçe Beko’da koç Zeljko Obradovic, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Obradovic, "Zalgiris’i tebrik diyorum. Zalgiris, her sene olduğu gibi sonuna kadar savaşan bir takım. Bugün de öyleydiler. Taraftarlarımıza müthiş destekleri için teşekkür ederim. Benim için çok özel bir gündü. Takım iki gece öncesine göre çok farklıydı." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmada uzun süre iyi oynadıklarının altını çizen Obradovic, "Maç kaybedilecek zor bir noktaya geldi ve kaybettik. Son ana kadar mücadele eden oyuncularımı tebrik ediyorum. Oyuncularımın zor bir durumda olduğunun farkındayım. Hayat devam ediyor. Kendimize güvenmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.