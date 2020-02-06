Zeljko Obradovic: Önemli bir galibiyet aldık

Turkish Airlines EuroLeague’in 23. maç döneminde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı Zenit St Petersburg’u 73-68 mağlup etti.

Fenerbahçe’nin tecrübeli koçu Zeljko Obradovic ise maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

Son derece önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Obradovic, “İlk yarıda savunma açısından çok iyi oynadık. Ama onların da kolay sayılarla geri dönmesine izin verdik. O yüzden 15 sayılık fark olsa bile konsantrasyonu korumamız gerekiyor. En büyük sorunlarımızdan biri top kayıplarıydı. İlk yarıdan sonra 3 top çalma, 15 kayıp ve totalde 17 top kaybımız vardı. En büyük sorunlarımızdan biriydi bu. Alba Berlin maçında da aynı şey oldu. Yaklaşık 4-5 hücumda skor üretmedik. Bunu toparlamamız ve düzeltmemiz gerekiyor. Takımımı tebrik ediyorum. Şimdi çipimizi değiştirip cuma günü oynayacağımız Maccabi maçına konsantre olmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Taraftarlara da değinen deneyimli çalıştırıcı, “Desteklemeye gelen taraftarlarımız vardı. Çok teşekkür ediyoruz. Onları görmek çok güzel” dedi.