Zeljko Obradovic: "Olympiacos'a karşı oynanan her maç özeldir"

Turkish Airlines EuroLeague'in 20. maç döneminde Olympiacos ile karşılaşmaya hazırlanan temsilcimiz Fenerbahçe Beko'da başantrenör Zeljko Obradovic, zorlu maç öncesi açıklamalarda bulundu.

23 Ocak 2019, Çarşamba 22:11
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Zeljko Obradovic: 'Olympiacos'a karşı oynanan her maç özeldir'

Turkish Airlines EuroLeague'in 20. maç döneminde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, Yunanistan temsilcisi Olympiacos'u konuk etmeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe Beko'da koç Zeljko Obradovic, zorlu karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu ve "Olympiacos'a karşı oynanan her maç özeldir. Onlar her zaman çok iyi basketbol oynuyorlar. Oldukça agresif bir takımdan bahsediyoruz. Birçok opsiyona sahip bir ekip, aynı zamanda da çok kaliteli bir gruba sahipler. İnanıyorum ki kazanabilmek için çok iyi bir basketbol oynamamız gerekiyor" dedi. 

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