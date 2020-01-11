Zeljko Obradovic: Maç maç bakıyoruz

Turkish Airlines EuroLeague’in 18. maç döneminde Baskonia deplasmanında alınan galibiyet sonrası Fenerbahçe Beko’nun başantrenörü Zeljko Obradovic, maç maç ilerlemeleri gerektiğini söyledi.

11 Ocak 2020, Cumartesi 06:01
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Zeljko Obradovic: Maç maç bakıyoruz

Turkish Airlines EuroLeague’in 18. maç döneminde Baskonia karşısında alınan 79-65’lik galibiyetin ardından Fenerbahçe Beko’nun coachu Zeljko Obradovic, açıklamalarda bulundu.  

Obradovic, “İyi maç ve önemli galibiyet için oyuncuları tebrik ediyorum. Bir hafta önce burada çok agresif ve iyi basketbol oynayarak Barcelona ’yı yendiler. Biz de agresiflikerine cevap verebilmek için kendimizi iyi hazırladık. Çok iyi açık atışlarımız oldu. Daha 16 maçımız var. Maç maç ilerlememiz gerekiyor. Şimdi önümüzde üç maç var. Türkiye Ligi ve iki Euroleague maçı var” yorumunu yaptı. 

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