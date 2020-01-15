Zeljko Obradovic: Kimse inanmaz Final Four’a gideceğimize...

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, Turkish Airlines EuroLeague'de genel menajerlerin kendilerini Final Four adayı olarak favori göstermemesiyle ilgili, "Şu anki pozisyona göre mantıklı. Kimse inanmaz Final Four’a gideceğimize." dedi. Obradovic, 19. haftada Fransa ekibi ASVEL’i 86-64 yendikleri maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında, ilk iki çeyrek yaptıkları savunmaya dikkati çekerek, "İlk yarının sonunda farkı oluşturduk. En kötü bölüm üçüncü çeyrekti, sadece 13 sayı ürettik. Genel olarak oyuncularımı tebrik ediyorum. Çok iyi savunma yaptık ve bu sayede de maçı kazandık. Agresif bir savunma yapan bir takıma karşı kazandık. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Taraftarlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

EuroLeague’deki takımların genel menajerleri arasında yapılan ankette Final Four adayı olarak görülmemelerinin sorulması üzerine Obradovic, "Şu anki pozisyona göre mantıklı. Kimse inanmaz Final Four’a gideceğimize. Bizim için tek yol maç maç ilerlemek. Sezonun sonunda göreceğiz." diye konuştu.

Henüz önlerinde 15 maçın olduğuna vurgu yapan Obradovic, "Henüz sonunda değiliz. Hem Türkiye liginde hem de kupada çok fazla maçımız var. Şu anda buna önem vermemiz gerekiyor. Biz her zaman sonraki maça bakıyoruz. Önümüzde Barcelona maçı var. Orada 26 sayıyla yenildik, tekrar motive olup bu maçı kazanmamız lazım. Çok kolay yenmişlerdi bizi. Çok odaklı oynamamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Sezon genelinde üçüncü çeyreklerdeki form düşüklüğünü de değerlendiren Sırp başantrenör, "Aslında ben sadece üçüncü çeyreğe değil 40 dakikayı düşünüyorum. Bazen maçlarda üçüncü çeyrekleri kötü oynadık ama iyi oynadığımız da oldu. Bu kesinlikle konsantrasyona bağlı bir şey. O yüzden 40 dakika boyunca seviyemizi korumamız gerekiyor." diye konuştu.

Obradovic, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’un taraftarın "Obradovic’e yeni sözleşme" tezahüratına destek vermesiyle ilgili gelen soruya ise kısaca "Sıradaki maç Barcelona." cevabını verdi.