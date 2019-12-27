Zeljko Obradovic: Kazanmak istiyorsak hazırlıklı olmalıyız

Turkish Airlines EuroLeague’in 16. maç döneminde Valencia Basket ile karşılaşacak Fenerbahçe Beko’nun başantrenörü Zeljko Obradovic, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Kazanmaları için tüm detaylara hazırlıklı olmaları gerektiğini belirten Obradovic, “EuroLeague’de pozisyonumuzu çok iyi biliyoruz. Ciddi bir reaksiyon göstererek iyi bir takımı mağlup etmeye çalışmamız gereken bir durumdayız. Valencia, harika bir hücum organizasyonuna sahip. Oyunlarında birçok üç sayılık atış denediklerini ve özellikle ikili oyun sonrası dışa açılan uzunlarıyla da bunu yapabildiklerini görüyorsunuz. Eğer kazanmak istiyorsak, rakibimizle ilgili tüm detaylara hazırlıklı olmamız gerekiyor” dedi.