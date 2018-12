Turkish Airlines EuroLeague'in 13. maç döneminde sahasında CSKA Moskova’yı 79-75 yenen Fenerbahçe Beko’nun başantrenörü Zeljko Obradovic, üçüncü çeyreğin başında oynadıkları basketbolun her şeyi değiştirdiğini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Obradovic, oyuncularını maça dönüş şekillerinden dolayı tebrik etti.

Taraftarlara desteklerinden dolayı teşekkür eden Obradovic, "CSKA’yı da tebrik ediyorum, özellikle ilk yarıda çok iyi bir basketbol oynadılar. Çok karakterli bir takımdan bahsediyoruz ve bunu bugün gösterdiler. Maçı iki farklı bölümde oynadık. İlk yarıda hiç olumlu reaksiyon yoktu. Üçüncü çeyreğin başında her şey değişti. Her top için savaştık, akıllı oynadık ve maçın seyrini değiştirdik. Son çeyreğin başı da bizim için çok önemliydi. Son dakikalarda yine geri dönme fırsatı yakaladık. CSKA’nın da şansı vardı ama biz daha iyi oynadık. İkinci yarıda her şey değişti. Hem takım hem taraftar herkes uyandı. Bu şekilde devam etmemizi diliyorum." diye konuştu.