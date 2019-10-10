Zeljko Obradovic: 'Gerekli seviyeye çıkabilmeliyiz'

Turkish Airlines EuroLeague'in ikinci maç döneminde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, deplasmanda Kızılyıldız ile karşı karşıya gelecek.

Zorlu maç öncesi rakibe ilişkin açıklamalarda bulunan Fenerbahçe'nin başantrenörü Zeljko Obradovic, "EuroLeague'de ikinci maça çıkıyoruz ve yine deplasmandayız. Stark Arena'da yine harika bir atmosfer olacağını biliyoruz. Geçen sezonla kıyasladığımızda, kadrosunda çok fazla değişiklik yapmış bir rakiple oynayacağız. Ama bana göre Kızılyıldız, çok kaliteli bir takım ve mutlaka en iyi sekiz takım arasında olmak için savaşacaklardır" dedi.

Kazanmak için yapmaları gereken şeylere değinen tecrübeli çalıştırıcı, "Kazanabilmek için çok çok iyi bir maç oynamamız gerekiyor. Kendimizi hazırlamalı ve karşılaşmayı kazanabilmek için gerekli seviyeye takım olarak çıkabilmeliyiz" ifadelerini kullandı.