Turkish Airlines EuroLeague'de çift maç haftasının ilk etabını CSKA Moskova'yı yenerek tamamlayan temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, haftanın ikinci maçında 20 Aralık Perşembe günü Buducnost ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Maç öncesi temsilcimizin başantrenörü Zeljko Obradovic,"EuroLeague'de çift maç haftaları her zaman zorlu olmuştur. Evlerinde tamamen farklı oynayan bir rakiple mücadele edeceğiz. Onları, harika oynadıkları Baskonia, Barcelona ve CSKA maçlarını izleyerek analiz etmeye çalıştık. Bu karşılaşmalarda gösterdiklerine benzer bir performansa hazır olmalıyız. Harika şutörleri var. Bizim adımıza kilit nokta onların yaratıcılarını ve şutörlerini durdurmak olacak." dedi.