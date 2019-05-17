Turkish Airlines EuroLeague Final Four’da Anadolu Efes ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe Beko’nun başantrenörü Zeljko Obradovic, 10. EuroLeague kupasını almanın hesaplarını yapacak.

Bu sezon üst üste 5. kez Final Four’da mücadele edecek olan sarı-lacivertli ekipte başantrenör Obradovic, kazandığı 9 kupa ile bu ligi fazla kazanan koç unvanına sahip.

Sırp çalıştırıcı, 1992, 1994, 1995, 2000, 2002, 2007, 2009, 2011 ve 2017’de kupayı müzesine götürdü.

Obradovic son EuroLeague şampiyonluğunu, 2017 yılında İstanbul’da düzenlenen finalde Fenerbahçe ile yaşamıştı.



