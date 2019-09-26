Zeljko Obradovic: 'Elimizden gelenin en iyisini yapacağız'

35. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Anadolu Efes ile karşılaşacak olan Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Zeljko Obradovic, karşılaşma öncesi düşüncelerini aktardı.

Tecrübeli çalıştırıcı, "Sezonun ilk resmi maçını oynayacağız. Birçok farklı nedenden dolayı tüm takımı bir araya getiremediğimiz bir hazırlık dönemi geçirdik. Bu nedenle önümüzde çok çalışmamız gereken bir süreç var. Elbette Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda elimizden gelen en iyi oyunu ortaya koyacağız. Nasıl oynamamız gerektiğini ve kazanmak için gerekli olan detayları anlamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.



