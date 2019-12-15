Zeljko Obradovic: 'Durum daha da kötüye gidiyor'

Basketbol Süper Ligi'nin 12. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı Anadolu Efes'e 79-66 mağlup oldu.

Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Zeljko Obraodovic, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Takım olarak iyi durumda olmadıklarını dile getiren Obradovic, “Anadolu Efes kazanmayı hak etti. Bize karşı büyük bir istekle mücadele ettiler ve biz reaksiyon gösteremedik. İlk yarı ve ikinci yarı olarak iki farklı oyun ortaya koyduğumuzu söylemek doğru olur. Ama ikinci yarının başlangıcı bizim için gerçekten çok kötüydü. Sezon içinde birçok kez yaptığımız hataları tekrar ettik. Savaşmadık. Faul haklarımızı kullanmak istemedik. Karar vermemiz gereken şey savaşmak ve kazanmak istemek ya da aynı şekilde devam etmek. Tablo bizim için çok kötü. İçinde Fenerbahçe’yi hisseden herkesten, taraftarlarımızdan özür diliyorum. Ama durumumuz gerçekten kolay değil. Çünkü her gün konuşuyor, hatalarımızı gözden geçiriyor ve idmanlarda çözüm bulmaya çalışıyoruz ancak durum daha da kötüye gidiyor” ifadelerini kullandı.