Zeljko Obradovic: 'Çok savaştık ama rakibimiz kazanmayı hak etti'

Turkish Airlines EuroLeague'in 16. maç döneminde sahasında konuk ettiği Valencia Basket'e uzatma sonunda 100-98 mağlup olan Fenerbahçe Beko’nun başantrenörü Zeljko Obradovic, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Obradovic, ilk yarıda çok iyi basketbol oynadıklarını belirtti.

Maçın ikinci yarısının büyük bölümünde de iyi oyunlarını sürdürdüklerinin altını çizen Obradovic, "Sonuna geldiğimizde maçı artık kontrol etmiyorduk. Bugün oyuncularımın oynama şekillerinden çok memnunum. Sanırım bu maçta ilk defa savunmada oynama şekillerinden mutlu oldum. Maçın sonunda ise yanlış ve iyi olmayan kararlar vardı." diye konuştu.

Normal sürede kazanmaları için çok iyi fırsatlar yakaladıklarını vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, şunları kaydetti:

"Uzatmada son 1 dakika kala 7 sayı öndeyseniz, sahanızdaki maçlarda kazanma şansınız çok yüksektir. Valencia’yı tebrik ediyorum. Çok savaştık ama rakibimiz kazanmayı hak etti. Taraftarlarımıza da müthiş desteklerinden ötürü teşekkür ederim."

Obradovic, maç kadrosunda bulunmayan Joffrey Lauvergne’in kendi kararıyla kadroya alınmadığını da sözlerine ekledi.